La napoletana Maria Caputo nel CdA della Cassa Dottori Commercialisti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Incarico di prestigio per, attuale Consigliere DelegatoMostra d’Oltremare di Napoli. La professionista è stata designata come membro del Consiglio di Amministrazioneè la più giovane esponente del Cda designato, caratterizzato da una completa parità di genere: dottore commercialista, classe 1982, dopo due mandati come delegata dell’Ordine deidi Napoli alladi Previdenzaentra nel Consiglio di Amministrazionedi Previdenza di cui farà parte per il quadriennio 2024-2028. L’ente gestisce un patrimonio di circa 12 miliardi erogando prestazioni assistenziali e previdenziali alla categoria. L'articolo Lanel CdAproviene da Ildenaro.it.