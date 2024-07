Fine Vita la Consulta estende la nozione di trattamenti di sostegno vitale | lo sono anche alcune procedure compite dai caregivers

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mentre prosegue l’immobilismo del Parlamento che non ha ancora provveduto a regolare la materia, arriva un nuovo intervento dellasul. La Corte costituzionale ha ribadito oggi che i requisiti per l’accesso al suicidio assistito restano quelli stabiliti dalla sentenza n. 242 del 2019 (quella sul caso di Dj Fabo) ma precisa che ladi “dile” deve essere “interpretata dal servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni in conformità alla ratio” di quella sentenza. Laspiega che la sentenza di 5 anni fa “si basa sul riconoscimento del diritto fondamentale del paziente a rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività“.