F1 GP Ungheria Verstappen | Bella lottare in pista ma era meglio vincere con distacco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Maxè carico e determinato in vista del Gran Premio d’, crocevia della stagione essendo una sorta di giro di boa. Le ultime gare, hanno messo in mostra un equilibrio in vetta alla graduatoria, con il tre-volte campione del mondo che sta faticando ad avere lasu McLaren e Mercedes. “Mi sto divertendo, senza dubbio, ma mi piacerebbe tornare acon un po’ più die tranquillità. Al momento, però, non è così. Nelle ultime gare, Mercedes e McLaren sono state molto forti: hanno iniziato a spingere sul serio e sono migliorate sempre di più”, esordisce