Ex Ilva | Bonelli Avs ‘accusa associazione a delinquere ennesima conferma disastro Taranto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – ?La notizia dell?indagine a carico di Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Acciaierie d?Italia, e di altri otto dirigenti, con l?accusa difinalizzata all?inquinamento e alambientale, rappresenta un colpo durissimo per. È l?di come questa città sia stata abbandonata a un destino di morte e devastazione. Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, la procura diritiene che Morselli e il suo gruppo, dal 2018 a oggi, abbiano causato danni gravissimi all?ambiente e alla salute dei cittadini, omettendo le manutenzioni necessarie e esponendo i lavoratori a sostanze cancerogene. Si tratterebbe di una vera e proprio piano che ha sacrificato il benessere della comunità sull?altare del profitto?. Così in una nota il deputato di Avs Angelo