Edoardo Leo e il tremendo lutto | aveva solo 51 anni l’attore che è scomparso ecco chi era e dove l’abbiamo visto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 18 luglio 2024)Leo sta vivendo unpiange l’amico e collega Hassani Shapi,a soli 51. Ma cosa è successo? Di recente i dueno lavorato insieme sul set di Il Clandestino, in cui Shapi interpretava Palitha, un meccanico residente a Milano, ma originario dello Sri Lanka. La notizia è arrivata da parte diLeo, che su Instagram ha annunciato la dipartita del collega affezionatissimo. Non è ancora noto cosa sia accaduto, maè venuto a mancare in Kenya,si trovava presumibilmente per una vacanza. Quello, per lui, era il Paese di origine ed è probabile che avesse deciso di raggiungere i familiari per ricongiungersi a loro. A quanto pare, la morte risalirebbe a qualche giorno fa, anche se la notizia è emersa solamente ora.