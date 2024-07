Cinema in lutto Muore Hassani Shapi indimenticabile in Lezioni di Cioccolato e nel Clandestino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Era molto apprezzato dal pubblico per la sua innata simpatia. Recentemente, il suo personaggio ne “Il“, serie Tv di grande successo prodotta e trasmessa dalla Rai, aveva suscitato unanimi consensi. Purtroppo, attore keniano di soli 51 anni, non potrà prendere parte alla seconda serie della popolare fiction. A dare l‘annuncio della sua scomparsa è stato l’altro protagonista del, Edoardo Leo., per quanto sappiamo, è mancato negli scorsi giorni mentre si trovava in Kenya. “Non so da dove cominciare”, ha scritto Leo nel suo profilo social. “Ma è inutile fare giri di parole.è scomparso. La notizia della sua morte, arrivata dal Kenya con molti giorni di ritardo, mi ha sconvolto. E non riesco ancora a realizzarlo.