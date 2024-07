Canoa velocità Mondiali U23 e Juniores | sette equipaggi italiani in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Seconda giornata deidisprint Under 23 edi scena a Plovdiv. Sonogliche sono riusciti ad arrivare inper le medaglie. U23per Federico Zanutta, Achille Spadacini, Francesco Lanciotti e Giovanni Francesco Penato: per loro è ultimo atto nel K4 500 grazie al secondo posto alle spalle dell’Ungheria, ma a soli due decimi dal miglior tempo dei magiari. Sorride anche Giorgia Lacalamita, che stravince la sua semidel K1 1000 con due secondi di margine sulla tedesca Gesine Ragwitz, e la coppia composta da Sara Del Gratta e Achille Spadacini nel K2 500 misto. Semicomoda per Lucrezia Zironi nel K1 500: le prime cinque accedevano in, la classe 2002 si prende il successo nella quarta batteria in 2’00”509, un crono abbastanza più lento degli altri di cinque secondi.