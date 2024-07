Ancona al buio fino a Falconara black out improvvisi in molti quartieri | ecco quali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 17 luglio 2024 – A partire dalle 22 di questa sera una parte del capoluogo marchigiano e della vicinasono alouthanno fatto calare le tenebre sulla zona Baraccola, Brecce Bianche, Torrette, Collemarino, Palombina. Chi non ha i gruppi di continuità, come nel caso di ospedali e caserme, da più di due ore è costretto a far fronte a una vera e propria emergenza. Al lavoro squadre di tecnici dell’Enel e della Protezione civile per capire la natura del grave disservizio che sta creando non pochi problemi e polemiche. È possibile che iout siano stati causati da sovraccarichi di energia, dovuti all’uso massiccio di condizionatori per combattere il gran caldo di questi giorni