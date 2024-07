Accordo tra macroniani e centrodestra la deputata di Ensemble Braun-Pivet rieletta presidente dell’Assemblea Nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sarà di nuovo la macroniana Yaela presiedere l’Assembleafrancese. La nomina della quarta carica dello Stato, arrivata al terzo scrutinio e, quindi, con maggioranza relativa di 221 voti contro i 207 del candidato del Nouevau Front Populaire, il comunista André Chassaigne, è importante soprattutto come test per capire quali siano le possibili alleanze all’interno dell’aula per la formazione del prossimo governo, data l’impasse creatasi dopo il voto del 7 luglio scorso che ha visto vincere la sinistra del Nfp con un’Assemblea che, però, è stata di fatto divisa in tre parti. E quello che è emerso da questo terzo turno di votazione è che la candidata della coalizioneha vinto grazie all’appoggio di alcuni esponenti del centro-destra.