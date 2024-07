Abbonamenti Napoli c’è il primo dato sulle vendite | il numero delle tessere confermate

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arrivano le prime stime legate alla campagnadel. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela ildifino a ora. Cresce l’entusiasmo e la curiosità dei tifosi per scoprire come sarà il nuovodi Antonio Conte, che sta prendendo vita nelritiro in Val Di Sole. A Dimaro, mancano però ancora tutti i nazionali reduci da Euro2024 e, nel caso di Mathias Olivera, dalla Copa America, che arriveranno invece a Castel Di Sangro. Inevitabilmente, basta la sola presenza del tecnico toscano per far accrescere l’entusiasmo nella piazza, desiderosa di rivalsa dopo un’annata fallimentare conclusasi addirittura al decimo posto. Una conferma, seppur parziale, arriva dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui sono per il momento già circa dieci mila lerispetto allo scorso anno.