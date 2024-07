A Sulmona proteste per la centrale di compressione gas della Snam | L’area è di interesse storico e archeologico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) I comitati cittadini per l’ambiente diprotestano contro ladigas che la societàvorrebbe realizzare nella località Case Pente del comune abruzzese: costituisce parte integranteLinea Adriatica, un progetto di trasporto gas lungo la dorsale appenninica per 430 chilometri, fino a Minerbio, nel bolognese. “di Case Pente, che ladefinisce ‘marginale‘ – scrivono in una nota i Comitati – è in realtà di grandepaesaggistico,ed. È vicina a Pacentro, uno dei borghi più belli d’Italia, ed è all’ingresso del Parco nazionaleMaiella; rappresenta un importante corridoio faunistico per l’orso bruno marsicano ed è classificata, come l’intera Valle Peligna, di massimo rischio sismico”.