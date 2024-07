Vieste | 57enne annegata Grave la nipote Ieri pomeriggio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

La donna, titolare di una rinomata cartolibreria di, stava facendo il bagno con la nipotina nelle acque antistanti l'isolotto di Sant'Eufemulia. Per cause da dettagliare è. Il corpo è stato recuperato da altri bagnanti con un gommone. In spiaggia l'immediato tentativo di rianimare la donna anche da parte dei soccorritori del 118. Tentativo vano, la donna è morta. La nipotina di due anni, durante le operazioni di soccorso, ha perso i sensi. È stata trasportata in elisoccorso alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.