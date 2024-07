Una follia Flavio Briatore | dito puntato contro il servizio di sicurezza di Trump | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da imprenre,avrà avuto di certo un sussulto alla notizia dell'attentato all'ex presidente degli Stati Uniti Donald. Un episodio di violenza politica che, al di là delle bagarre fra repubblicani e democratici, poteva e doveva essere evitato. O, al massimo, sventato in tempo. Tutti gli analisti sono d'accordo sul fatto che ildiincaricato di proteggere la vita di The Donald non sia stato all'altezza del suo compito. Soprattutto pensando all'inesperienza del giovane attentatore americano.non ha dubbi. Ospite a Zona Bianca, il talk show politico di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, Mr Billionaire ha raccontato le sensazioni che ha provato dopo aver appreso la notizia dell'attentato a Donald. "La cosa incredibile - ha spiegato l'imprenre - è che non hanno bonificato quell'area lì, a 100 metri dal palco.