Uccide gli amici fa a pezzi i loro corpi li infila dentro due valige e le getta sotto un ponte | Aveva vissuto a casa loro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ha ucciso due, li ha fatti ae messidelle valigie. Per questo è stato arrestato a Londra un 24enne colombiano accusato di duplice omicidio. I resti umani smembrati, appartenenti a due uomini, sono stati ritrovati nei giorni scorsidue valigie: una era abbandonatail famososospeso di Clifton a Bristol, nell’Inghilterra sud-occidentale, e l’altra in un appartamento nel quartiere londinese di Shepherd’s Bush. La polizia metropolitana di Londra ha annunciato l’arresto e l’incriminazione di Yostin Andres Mosquera, ritenuto il responsabile del duplice omicidio di Paul Longworth, 71 anni, e Albert Alfonso, 62 anni. Le vittime, un’ex coppia gay, condividevano ancora l’abitazione in cui è stata trovata una delle valigie.