Tirrenia domani alle 21 30 in piazza Belvedere I Mitici 80' s

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pisa, 17 luglio 2024 - Un’altra serata di musica a “Marenia – Non solo Mare”, la rassegna estiva che si svolge a Marina di Pisa,e Calambrone., in“I80s”, la serata dedicata agli anni Ottanta con Sandy Marton, Tracy Spencer, il dj-set e la Dolce Vita. L’inizio dello spettacolo è21.30 con ingresso gratuito. “I80s” è uno spettacolo-concerto concepito per far ballare il pubblico delle arene estive. Un evento pensato per intrattenere famiglie e turisti con i grandi successi della musica italiana e internazionale che rappresentano ormai la colonna sonora di milioni di persone. “Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli.