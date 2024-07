L’Europa attacca Budapest Ma la Cina viene in soccorso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Non posso accettare le tue affermazioni secondo cui l’Unione Europa ha condotto una politica favorevole alla guerra. È l’opposto: la Russia è l’aggressore e l’Ucraina la vittima che esercita il suo legittimo diritto all’autodifesa”. Ad utilizzare queste parole dure è il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, autore di una lettera inviata al premier ungherese Viktor Orban, in cui critica profondamente le mosse di quest’ultimo sul piano internazionale, in seguito all’assunzione della presidenza di turno del Consiglio dell’Ue da parte di. In quanto tale infatti “non ha alcun ruolo nel rappresentare l’Ue sulla scena internazionale” e “non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio europeo per impegnarsi a suo nome” per i colloqui di pace, scrive Michel.