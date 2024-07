La triste storia de Il regno del fuoco

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Troppo facile ora. Adesso è facile fare i fighi in sella ai draghi dentro serie tv milionarie, basate su altre serie tv milionarie, ma ventidue anni fa non era così. Ventidue anni fa atterrare al cinema con uno strambo fantasy post-apocalittico con dei draghi fatti come si deve era una mezza follia. Anche perché in quel lontano 2002 uscirono due filmetti come Le Due Torri ed Harry Potter e la Camera dei segreti. Per cui sgomitare tra due colossi fantasy con un altro pseudo-fantasy era un’impresa al limite del delirante. E infatti quella perla incompresa de Ildelfu un inevitabile flop al botteghino. Un film spesso dimenticato e poco conosciuto dal Costato 60 milioni di dollari, ne incassa solo 80 in tutto il mondo, non riuscendo a coprire tutte le spese di marketing aggiuntive.