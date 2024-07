Inter-Lugano c’è l’orario ufficiale della partita! Grande attesa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’è pronta a scendere in campo per la prima amichevolestagione ad Appiano Gentile. L’incontro si svolgerà oggi a porte chiuse, ed è arrivata la confermaanche sul– L’oggi affronterà ilad Appiano Gentile. Nonostante l’entusiasmo dei tifosi, l’incontro si svolgerà a porte chiuse e senza alcuna trasmissione televisiva, rendendo questauna sorta di allenamento congiunto per i pochi giocatori attualmente a disposizione di mister Simone Inzaghi. L’amichevole, che si terrà oggi alle 18:30, rappresenta un importante banco di prova per valutare lo stato di forma dei nerazzurri dopo le prime settimane di preparazione estiva. Simone Inzaghi avrà a disposizione un gruppo ristretto di giocatori, molti dei quali sono stati impegnati tra Euro2024 e Copa América.