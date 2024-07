Inter col Lugano ospiti speciali | ad accoglierli Marotta e altri due!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ha giocato e vinto la sua prima amichevole estiva, battendo gli svizzeri del. Il presidenteha ospitato gli sponsor.– La prima amichevole della stagione 2024/25 dell’è stata l’occasione per le aziende partner nerazzurre di ritrovarsi per valorizzare le collaborazioni e favorire le relazioni B2B. È stato un momento molto importante, in cui è stato anche dato il benvenuto ai nuovi partner del Club, tra cui Betsson Sport, nuovo Official Main Partner nerazzurro.alla presenza dei nuovi partner nerazzurri PARTNER – Il match contro ilè coinciso quindi con il primo degli eventi con i Partner del Club. Glihanno avuto l’opportunità di assistere al match della squadra di Simone Inzaghi. Disputato dai nerazzurri indossando il nuovo training kit.