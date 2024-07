Incendi due vigili del fuoco muoiono nel Materano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) MATERA (ITALPRESS) – Durante le operazioni di spegnimento di uno di vegetazione a Nova Siri (Matera), contrada Cozzuolo, duedelhanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento, secondo quanto riferiscono idelsu X.“Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di duedel, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di uno nel Comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”, afferma in una nota il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci.“Sono profondamente addolorato per i duedeldeceduti durante le operazioni di spegnimento di uno boschivo a Matera”, dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.