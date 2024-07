Golf The Open Championship 2024 | montepremi e prize money quanti soldi al vincitore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ile ildel Thedi, quarto e ultimo Major della stagioneistica in programma dal 18 al 21 luglio sul percorso scozzese del Royal Troon. L’unico dei quattro Slam che si gioca fuori dagli Stati Uniti mette in palio l’iconica Claret Jug, vinta da Francesco Molinari nel 2018, ma anche undavvero cospicuo che per la prima volta in 152 edizioni del torneo tocca quota 17 milioni di dollari. A dimostrazione di come gli organizzatori del “The”, chiamato anche British, non vogliano rimanere indietro rispetto a US, Pgae Masters. L’aumento è di 500mila dollari rispetto alla scorsa edizione, quando al Royal Liverpool si impose lo statunitense Brian Harman.