Firenze ladri alla Baloncesto L' appello della squadra | Aiutateci

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Ihanno devastato fatto incetta di tutto ciò che potevano raccattare, ieri nottepalestrascuola Martin Luther King di via Canova, in zona Isolotto. A denunciarlo ladi basket che vi si allena, la: “Senza troppi giri di parole, sono entrati iMartin Luther King – scrive l’associazione sportiva sulla propria pagina Facebook – Purtroppo l’rme non ha funzionato come avrebbe dovuto. Sono stati rubati tutti i soldi che erano in cassa, un pc, e del materiale del merchandising. Le serratureporta esterna,segreteria e dell’armadio del merchandising sono state forzate e danneggiate, così come gli sportelli e i cassetti delle scrivanie, lasciando grande confusione tra segreteria, infermeria e corridoio”.