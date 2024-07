Fenomeno in campo e fuori Fece esplodere la passione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Joe arrivò a Pistoia con la prima serie A, A2 per la precisione. Allora c’erano solo due stranieri, l’altro era Leon Douglas. Forse mai acquisti sono stati più azzeccati. Non tanto per i risultati sul, che arrivarono successivamente, ma per la promozione del basket in citta, per l’inizio di qualcosa di straordinario, ben presente ancora oggi, dal punto di vista sociale, sportivo ed economico. Joe Bryant è stato un giocatore spettacolare, nel senso letterale del termine. Ogni sua giocata, ogni suo canestro (e ne faceva tanti), era spettacolo puro. Non era un gran difensore, non era propriamente un giocatore “parte di squadra “, secondo la definizione cara a Dule Vujosevic, ma era un. Grazie a lui e a Douglas, ma soprattutto a lui, il basket a Pistoia esplose letteralmente. Tutta la città cominciò a seguire le gesta dell’allora Olimpia.