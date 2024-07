Come spiegare ai bambini la disforia di genere con un libro | Sono loro i più aperti a comprendere le sfumature della vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cosa fare quando un bambino si sente femmina e vuole giocare con le bambole? O se una bambina si sente un maschio e non vuole mai indossare un vestitino? Ladiè quando un individuo non si riconosce nel sesso in cui nasce;affrontare questa tematica in famiglia? Un viaggio insieme alla scrittrice Fulvia Degl’Innocenti e al suo, Max e Giulia, con illustrazioni di Elena Pensiero, edito dalla casa editrice La Margherita edizioni, può essere indispensabile per iniziare ad approcciarsi a questo argomento delicato. TRAMA: Giulia non vuole indossare le calze lunghe e le gonne. Non vuole i capelli lunghi, né giocare con le bambole. Giulia vuole giocare con la sua macchinina rossa ed essere chiamata Giulio.