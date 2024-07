Chicago Fire 12 stasera su Italia 1 | trama e cast delle puntate del 17 luglio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024)inizia il consueto appuntamento estivo con la serie ambientata nel mondo dei vigili del fuoco del franchise, la stagione prevede solo tredici episodi:, 17su1 va in onda per la prima volta in chiaro la nuova stagione di, la dodicesima. La serie ha dato il via al franchisecreato da Derek Haas e Michael Brandt. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici. Ecco lae ildi quelle che vedremo questa sera.: sinossi degli episodi del 17Episodio 1 - Come se fossi qui: La serie riparte sei mesi dopo l'ultima puntata dell'undicesima stagione. Gallo si trasferisce per aiutare sua zia, mentre Severide ha