Calciomercato Milan Divock Origi e Ballo Touré ai margini | non si allenano con Bonera e ora?

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sono finiti aidel club rossonero: non sinemmeno con Bonera. La situazione “e Fodéfaranno parte delFuturo e giocheranno in Serie C, prima di trovare una nuova sistemazione“. Parola di Zlatan Ibrahimovic. Sì, però, dopo le prime sedute guidate da mister Daniele Bonera, i due esuberi del Diavolo non si sono ancora visti al campo di allenamento rossonero. E’ questa l’indiscrezione che rivela Sky Sport. I due giocatori sono rientrati ao dopo i prestiti deludenti: il belga ha, infatti, collezionato 20 presenze con il Nottingham Forest, per un totale di 600 minuti, con zero goal messi a segno. E’ andata peggio al terzino senegalese, che con il Fulham è stato schierato solamente in 6 occasioni, totalizzando 65 minuti.