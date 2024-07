Calciomercato Lecce intrigo Pongracic | scelta la Fiorentina cambia tutto!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un vero e propriodi, negli ultimi giorni, ha coinvolto,, Rennes e, tutte e 3 concome minimo comune denominatore. Il difensore croato è l’ennesima plusvalenza firmata Pantaleo Corvino che, dopo averlo valorizzato in Salento, è pronto a cederlo per una cifra importante. Sì ma a chi? Nei giorni scorsi sembrava chiusa la trattativa con il Rennes: 15 milioni più bonus, tutte le parti d’accordo. Poi l’interesse della, arrivata all’ultimo minuto, ma con jolly decisamente convincenti: un posto da titolare, l’Europa, Firenze. Algli stessi soldi, 15 milioni più 1 di bonus. Ecco, dunque, chefa retromarcia: tanti saluti al Rennes,la. Poco male per ilche incasserà la stessa cifra, ottime notizie per lache rimpiazzerà Milenkovic ceduto al Nottingham Forest.