Bimstec ha il potenziale per diventare l’Imec indiano dell’Est?

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il terzo mandato del Primo ministro Narendra Modi è iniziato con una raffica di attività sulla scena globale. Pochi giorni dopo la cerimonia del giuramento, Modi era in Puglia per partecipare al G7 su invito del Primo ministro Meloni. In concomitanza con il vertice della Nato a Washington DC, ha visitato Mosca, la sua prima visita bilaterale del suo terzo mandato. Il famoso abbraccio Modi-Putin ha suscitato reazioni dagli Stati Uniti e critiche variegate dagli alleati occidentali. Sembrava che la partnership India-Russia avesse raggiunto nuovi traguardi, anche se Swasti Rao, una ricercatrice del think tankIdsa, ha sottolineato che la dichiarazione congiunta di 81 punti non aveva nulla di veramente concreto da riferire. La nostalgia dell’India nei confronti della Russia Il servizio amministrativoè circa 100 anni più vecchio della Repubblica dell’India.