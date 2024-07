Auto | produttore cinese GAC Aion apre fabbrica EV in Thailandia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Rayong, 17 lug – (Xinhua) – La casamobilisticaGAC, sussidiaria del Gruppo GAC, ha inaugurato oggi la suadi veicoli elettrici (EV) in, dove e’ uscito dalla catena di montaggio il primo modello strategico globale di, segnando una pietra miliare nell’espansione dell’azienda all’estero. Secondo stabilimento all’estero aperto da una casamobilisticainquesto mese dopo BYD, lasi trova nella provincia di Rayong, nel Corridoio Economico Orientale della, con un investimento previsto di 2,3 miliardi di baht (64 milioni di dollari) e una capacita’ annua di 50.000 veicoli. Lae’ un impianto altamente intelligente che applica nuove tecnologie come i big data, l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose per ottenere una produzione piu’ efficiente di piu’ modelli.