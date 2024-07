Tennis i top30 che non giocheranno le Olimpiadi di Parigi 2024 | Rublev Sabalenka Shelton e non solo Forfait e motivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Stavolta non ci sarà l’assurda moria di top50 come a Tokyo nel 2021, ma ci sarà sempre una quota piuttosto interessante diche, tanto tra gli uomini quanto tra le donne, non ci saranno aper lenel. Andiamo a scoprire nomi, motivazioni, annessi e connessi. UOMINI 8 Andrey(AIN) – Il russo ha annunciato con grande anticipo, prima ancora del rilascio della lista degli atleti neutrali autorizzati a competere (ci sarebbe stato), che non avrebbe preso parte alla rassegna a cinque cerchi per, secondo le parole della madre, trovare il tempo di curarsi alle tonsille. Per lui nemmeno un anno facile, visto che, Madrid a parte, è stato spesso eliminato presto e oltretutto molto esposto a eccessi di rabbia estremamente preoccupanti.