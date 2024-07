Milenkovic saluta la Fiorentina e sbarca in Premier League

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 luglio 2024) La storia d’amore tra lae il suo capitano è giunta ai titoli di coda dopo sette anni. Nicolai viola e si trasferisce indove comincerà una nuova avventura con la maglia del Nottingam Forrest. La dirigenza gigliata è comunque già al lavoro per rimpiazzare il difensore serbo.LA: LE CIFRE DELL’OPERAZIONE Per quanto dolorosa, la separazione si è resa necessaria per motivi economici. La dirigenza gigliata ha ritenuto opportuno liberarsi di uno stipendio importante per poter ridurre il monte ingaggi. E così l’offerta pervenuta dal Nottingam Forrest, circa 15 milioni, è stata prontamente accettata, con il giocatore che firmerà un contratto quadriennale alle stesse cifre percepite fino ad ora.