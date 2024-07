Lite al telefono fra Fedez e Chiara Ferragni l’indiscrezione | discussione in ospedale davanti ad alcuni testimoni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Ancora tensioni fra, secondo indiscrezioni i due avrebbero avuto una presuntatelefonica in. L’artista, ricoverato per emorragia interna, si sarebbe risentito perché l’ex moglie non sarebbe andata a trovarlo durante il ricovero. Indiscrezioni non confermate dai diretti interessati ma che sono apparse sul profilo Instagram di Very Inutil People, attraverso una segnalazione., la presuntatelefonica: cosa è successo Sembra che fraci siano ancora tensioni. Alcune indiscrezioni, con il relativo gossip che sta circolando, parlando di una presuntatelefonica fra gli ormai ex Ferragnez.