I più belli d’Italia Finalmente un bacio davanti a tutti se ne parlava da giorni | ora l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) I fan sono letteralmente impazziti di gioia, quando hanno visto la pubblicazione delle foto. La nuova coppia vip italiana si è formata ufficialmente, infatti hanno annunciato per la prima volta di essere fidanzati. Non hanno utilizzato chissà quali parole o frasi ad effetto, ma hanno fatto parlare le immagini, che hanno emozionato migliaia e migliaia di loro follower. La nuova coppia vip italiana è probabilmente la più bella ed interessante di quest’estate 2024. Lei è unassima influencer, che in passato ha avuto un’esperienza importante in televisione nel programma Uomini e Donne. Lui è un grande calciatore, reduce da un’avventura significativa ma allo stesso tempo deludente, e da una vittoria alcuni mesi fa. Leggi anche: “Coppia vip dell’anno”.