Fedriga il più amato tra i governatori Profondo rosso per Emiliano

(Di martedì 16 luglio 2024) È Massimilianodel Friuli Venezia-Giulia il governatore piùd'Italia, con il 68% di gradimento, secondo la rilevazione di Noto Sondaggi (Governance Poll) condotta per il Sole 24 Ore. Sul podio ci sono i soliti tre da anni: Massimiliano, Stefano Bonaccini e Luca Zaia. Stavolta però a piazzamenti invertiti. Al secondo posto si trova infatti il governatore dell'Emilia Romagna, ora volato a Bruxelles per fare l'europarlamentare, Stefano Bonaccini (con il 67% dei consensi) e medaglia di bronzo per il governatore del Veneto Luca Zaia (con il 66%). Fuori dal podio lo sceriffo di Salerno Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, con il 60% nonostante i 9,5 punti percentuali persi rispetto al giorno delle elezioni.