Dispositivi Apple in offerta per i Prime Days | iPad AirPods e Apple Watch scontati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 16 e 17 luglio 2024 ripartono idi Amazon, con i tanto attesi sconti esclusivi per i clienti. L’evento offre una moltitudine di sconti su prodotti di ogni genere, dall’abbigliamento all’elettronica, dalla smart home ai prodotti di bellezza. È un’occasione imperdibile per fare acquisti a prezzi, scoprire nuove offerte su articoli di alta qualità e assicurarsi un dispositivodi nuova generazione in. Le novità dei2024 Gli abbonati ad Amazonpossono beneficiare di sconti speciali su brand internazionali e su prodotti esclusivi Made in Italy. Inoltre, tutti iAmazon, inclusi i nuovi altoparlanti intelligenti Echo con Alexa, sono in promozione dal 15 luglio. Una novità di quest’anno è rappresentata dalle offerte Amazon Seconda Mano, che permettono di acquistare prodotti usati ma in ottime condizioni con un ulteriore sconto del 30%.