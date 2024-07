Dieci spunti per progettare il tuo locale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Quest’anno per la prima volta il Festiva di Gastronomika ha ospitato uno spazio di formazione non convenzionale, in cui i giovani operatori del settore con aspirazioni imprenditoriali hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con gli architetti Claudia Ferrario e Carmine Abate, guidati dalla giornalista Claudia Saracco. Attraverso alcuni emblematici casi di studio, i due professionisti hanno evidenziato le principali sfaccettature di un progetto-tipo, offrendo suggerimenti e risposte tecniche ai dubbi e alle paure di chi si approccia alla prima apertura o si trova alle prese con una ristrutturazione. Fai e fatti le domande giusteIl primo brief è un po’ come il primo appuntamento: un momento magico in cui dovrebbe scoccare quella scintilla tra architetto e committente che permette di instaurare un rapporto di stima e complicità sperabilmente duraturo.