Calciomercato Bari super colpo in attacco | operazione da quasi 2 milioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Unin grado di spostare gli equilibri in Serie B. Ilè chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione e la dirigenza è attivissima sulper accontentare il tecnico Moreno Longo in ogni richiesta. Secondo le ultime notizie ilsi è avvicinato tantissimo ad assicurarsi le prestazioni di Manuel De Luca, attaccante della Sampdoria ma in uscita dopo gli ultimi movimenti indei blucerchiati. La valutazione è di 2di euro ma ilspera di chiudere per poco più di 1,5di euro. Sul calciatore anche la Cremonese.