Attentato a Trump la Cnn | Il Secret Service temeva un complotto dell’Iran per assassinarlo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilstatunitense ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Donalddopo aver ricevuto informazioni su un presunto pianoper. Lo riferisce la Cnn. Secondo l’emittente americana, non ci sarebbe alcuna prova che lega Thomas Matthew Crooks, il 20enne che ha sparato all’ex inquilino della Casa Bianca lo scorso 14 luglio, al piano in questione. L’esistenza di una possibile minaccia da parte di un’agenzia di intelligence straniera, scrive la Cnn, non fa che alimentare le polemiche sulle falle della sicurezza al comizio a Butler, in Pennsylvania, in cuiè stato colpito all’orecchio da un proiettile. Nessun commento dall’Fbi Non è chiaro, continua l’emittente tv Usa, se lo staff del candidato repubblicano fosse stato informato della possibile minaccia oppure no. «Non commentiamo la sicurezza del presidente