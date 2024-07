ATP Bastad 2024 Andrea Pellegrino cede all’esordio contro il portoghese Borges

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo essere stato ripescato come lucky loser,non riesce a sfruttare l’occasione ed esce di scena nel primo turno del torneo ATP 250 di. Il tennista pugliese è stato sconfitto dalNuno, numero 51 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 7-6 in poco più di un’ora e mezza di gioco.ha sofferto con la seconda di servizio, ottenendo appena il 35% dei punti con quel colpo. Il pugliese ha commesso undici errori non forzati e messo a segno 8 vincenti, mentre persono 16 i vincenti e 23 gli errori. In avvio di partita c’è grande equilibrio e si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel sesto gioco, però, arriva il break da parte di, che allunga sul 4-2. Ilstrappa ancora il servizio all’azzurro nell’ottavo game e si prende il primo set per 6-2.