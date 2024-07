Ultim’ora Sinner furia totale | stavolta è esploso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024)incontenibile. Non ci ha visto più: ècome mai prima d’ora. La nuova polemica lo ha mandato su tutte le furie. Il fatto che sia numero 1 al mondo e che a gennaio abbia vinto uno Slam non lo rende immune, purtroppo, alle critiche. Anche Jannik, ma d’altronde potevamo benissimo immaginarlo, è stato travolto dalle polemiche. Perché non tutti, a quanto pare, hanno digerito la sconfitta che ha subito ai quarti di finale di Wimbledon, per mano dell’insidiosissimo Daniil Medvedev. Jannikal centro delle polemiche (AnsaFoto) – Ilveggente.itE da lì, cosa chiama cosa, sono iniziati i “tafferugli”. C’è una buona fetta di italiani che è rimasta delusa da questo ko e che ha colto la palla al balzo, come spesso fa, per puntare il dito contro il campione altoatesino.