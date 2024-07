Trent’anni di carriera Bocelli show Red carpet a Lajatico | parata di stelle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Pisa), 15 luglio 2024 -abbraccia il mondo: qui il tenore Andrea, nel suo borgo natìo e nella sua creatura, il Teatro del Silenzio, darà vita alle celebrazioni per i 30 anni di, accompagnato sul palco da una platea di star da redhollywoodiano. Da oggi, 15 luglio, al 19 luglio, ecco un evento da Madison Square Garden, assai raro per i borghi della campagna toscana. È merito dei tre grandi concerti-evento ‘Andrea30: The Celebration’, un format dimondiale con superstar internazionali organizzato dal tenore per celebrare 30 anni dinel suo paese natale,, adagiato tra le colline che da Volterra e la Valdera si susseguono verso la Torre Pendente e più in là al mare. Al Teatro del Silenzio sono attesi circa 10 mila spettatori per ognuna delle tre serate organizzate (15, 17 e 19 luglio).