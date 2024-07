Tony Khan | Adam Copeland Edge in AEW sta vivendo la migliore run della sua carriera

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024), noto anche comenella sua precedente run in WWE, ha fatto il suo ingresso in All Elite Wrestling (AEW) con un impatto immediato. La sua presenza ha elevato il livello di competizione e ha un po’ consolato i fan orfani di CM Punk. Tuttavia, un recente infortunio ha temporaneamente interrotto quella che molti consideravano una splendida nuova fasesuaElogia le Prestazioni diin AEW, Presidente e CEO di AEW, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sudurante un’intervista con SportsGrid.non ha esitato a lodare le prestazioni dell’ex campione TNT, sottolineando la qualità eccezionale dei suoi match in AEW. “Era il Campione TNT, il voltonostra altra rete.