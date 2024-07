Temperature anche di 10 sopra la media l’esperto | Cambiamento della circolazione estiva

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) La penisola italiana si prepara a fronteggiare una settimana di caldo intenso a causa di masse d’aria provenienti dal Nord Africa. “L’ondata di caldo si distinguerà non solo per l’intensità – evidenzia Francesco Nucera, meteorologo di 3BMeteo -, maper la durata, prolungandosi per almeno una settimana, e per l’estensione, interessando numerose nazioni dell’Europa, in particolare quelle orientali”. Le, già alte, subiranno un ulteriore aumento pressoché ovunque, con valori che secondo gli esperti supereranno le medie stagionalidi 8-10°C. Nelle zone interne del Sud Italia si prevede che i termometri possano raggiungere picchi di 40°C, mentre lemassime oscilleranno generalmente tra i 34 e i 36°C su molte località.