Serie B Il Mantova piazza il colpo in attacco | Mancuso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Leonardoè passato al, Valentin Antov è tornato alla Cremonese. Due delle tre squadre lombarde diB hanno condotto a termine affari importanti con il Monza e si sono assicurate altrettanti elementi per i rispettivi organici. Due colpi di mercato che hanno messo a disposizione della matricola di Davide Possanzini un attaccante come il trentaduenne milanese, lo scorso anno al Palermo, con importanti esperienze in squadre come Pescara, Empoli e Como. Una punta esperta, che potrà comporre con Galuppini, Mensah e Fiori undi sicuro valore. Un reparto del quale non farà più parte Monachello che, dal canto suo, in questo momento è impegnato a scegliere la migliore tra le offerte che gli sono pervenute (Lumezzane?). A Cremona, invece, sono in molti a festeggiare per l’immediato ritorno dal Monza del difensore bulgaro classe 2000.