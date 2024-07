Recensione Darkest Dungeon 2 | la rovina arriva su PS5

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 15 luglio 2024) In questaandremo ad analizzare nel dettaglio la versione PS5 di2, l’oscuro roguelike di Red Hook Studios Ormai è passato un po’ di tempo dal lancio di2, l’ultimo titolo targato Red Hook Studios. Il gioco inizialmente è stato lanciato in accesso anticipato su Epic Store, per poire successivamente anche su Steam. Ora che il gioco è finalmente completo il team di sviluppo ha deciso di portarlo anche su altre piattaforme, incluse quelle Sony. Se volete saperne di più, in questaandremo ad analizzare insieme la versione PS5 di2. Un roguelike puro2 PS5 Il primoè un particolare miscuglio che include elementi tipici dei gestionali, degli RPG a turni, deicrawler e dei roguelike.