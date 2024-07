Ralf Schumacher | l’ex pilota di F1 fa coming out

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) “La cosa più bella nella vita è quando si ha al proprio fianco il giusto partner con il quale si può condividere tutto”, con queste parole pubblicate nel suo ultimo post su Instagram,, exdi F1 e fratello di Michael, ha rivelato al mondo il suoout. Una foto in cui il tedesco è abbracciato a un uomo, che secondo la stampa teutonica avrebbe il nome di Etienne, e si gode la vista del mare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@rsc) Un post accolto con grande civiltà e felicità dai tantissimi utenti dei social, come dovrebbe sempre essere in questi casi, che hanato la notizia. Oltre a questo, sono arrivate anche le parole del figlio di, David, anche luiautomobilistico, nel Gran Turismo: “Sono molto felice – riporta la traduzione dell’ANSA – che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro.