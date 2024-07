Nipoti abusati dallo zio arrestato un 26enne nell' Agrigentino

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 15 luglio 2024) E’ statodai carabinieri un ventiseienne di Favara, in provincia di Agrigento, con l'accusa di avere abusato sessualmente dei due, di 13 anni ciascuno. La decisione, arrivata su richiesta da parte del procuratore della Repubblica di Agrigento, Giovanni Di Leo, è stata poi convalidata dal gip del tribunale, Giuseppe Miceli.Gli abusiSullo zio dei due ragazzi, adesso, pesa l’accusa di atti sessuali con minorenni. Gli abusi, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero avvenuti per due volte e dentro l'auto dell'uomo. Gli inquirenti, inoltre, hanno scoperto che ad uno dei due episodi di violenza avrebbe assistito anche il figlio di due anni dell'indagato. La scoperta degli abusi è avvenuta casualmente, visto che ilera finito sotto indagine per altre ragioni ed era in corso una serie di intercettazioni.