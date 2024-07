Morgan sul palco di Desio dopo le accuse di stalking la polemica non si placa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Monza e Brianza), 15 luglio 2024 - Continuano a rimbombare, a, gli echi dell’esibizione di, mercoledì scorso, durante la kermesse del Summer Music Festival. Rimbombano tanto da diventare un caso nazionale, per l’esibizione dell’artista, sulin piazza Conciliazione, proprio mentre le cronache parlavano della pesante vicenda giudiziaria in cui è invischiato, per le denunce perda parte della sua ex Angelica Schiatti. “L’evento andava annullato”, aveva subito chiesto il Pd locale. “Un fatto grave”, ha calato il carico la senatrice sempre del Pd Simona Malpezzi, rilanciando il caso fuori dai confini brianzoli. “Credo che le tempistiche possiate capire che non consentano nulla, anche perché chi organizza dovrebbe pagare delle penali, per cosa? - aveva subito replicato alle primesocial il sindaco Simone Gargiulo - Qualche anno faha cantato a parco Tittoni mentre era sotto processo, ma non ricordo sollevazioni da parte di nessuno”.