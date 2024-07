Magdi Cristiano Allam | Io additato sui social come nemico dell' Islam dall' imam Zulfiqar Khan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) Signor Ministro’Interno Matteo Piantedosi, Le scrivo per manifestarle la mia preoccupazione per essere stato oggetto di un'attenzione particolare da parte di, cittadino pachistano, sedicentedel Centroico Iqraa, situato a Bologna in via Jacopo di Paolo 32/b. Sul profilo Facebook del Centroico Iqraa, il 6 e il 7 luglio 2024, ha tenuto due sermoni di fronte ai fedelia sua moschea, registrati e pubblicati in due video, dal titolo “Scarsa conoscenza di”, in cui mi condanna e mi rivolge degli avvertimenti per un mio intervento al convegno “Il 7 ottobre nella geopolitica di Israele”, svoltosi a San Miniato (Pisa) il 30 giugno 2024. Mi preoccupa che un sedicente, già distintosi pubblicamente per le sue affermazioni violente soprattutto contro gli ebrei, Israele e Stati Uniti, ma anche nei confronti degli omosessuali ea nostra civiltà laica; nonostante sia “attenzionato”e Forze'ordine; sia stato oggetto di un'interpellanza parlamentare da parte del Senatore Marco Lisei e del Deputato Sara Kelany del Partito di maggioranza al Governo, Fratelli d'Italia, in cui le si chiede di intraprenderee azioni nei suoi confronti; sia stata chiesta la sua «espulsione immediata» da parte del vice-Presidente del Consiglio, Segretario federalea Lega ed ex Ministro'Interno Matteo Salvini; ebbene, ciononostante, questo sedicentemi ha voluto riservare due sermoni e altrettanti video in 48 ore per condannarmi sostanzialmente” e “collaborazionista di Israele”.