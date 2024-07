LIVE Fognini-Droguet 5-4 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | il francese serve per rimanere nel primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD SET POINT! In rete il rovescio in palleggio del, prima opportunità di break in tutta la partita. 40-40tira anche la seconda e commette il secondo doppio fallo del game. 40-30 Ancora la bordata al centro con la prima a salvare il. 30-30 Molto beneche sale sulla palla e colpisce un perfetto dritto incrociato vincente. 30-15& volley sulla seconda diche sorprende l’azzurro. 15-15 Prima a 211 km/h, fuori di un soffio la risposta in contenimento del veterano azzurro. 0-15 Doppio fallo del transalpino, ilin tutto il match. 5-4 Game! In rete il rovescio slice di, dopo che aveva corso parecchio dietro le accelerazioni dell’italiano.